Дом цвета "какао с молоком" построят по программе реновации в районе Люблино

Фото: пресс-служба департамента строительства

Новый дом по программе реновации введут в эксплуатацию в 2023 году в районе Люблино. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Новостройка будет состоять из пяти секций разной этажности. В качестве отделки специалисты будут использовать рельефную плитку "под кирпич".

"В районе Люблино на Краснодарской улице, владении 6, в этом году введут жилой дом для переселения по программе реновации. Фасады выполнят в классической бело-бежевой гамме "какао с молоком", – отметил Загрутдинов.

В доме будет 341 квартира. Из них 3 оборудуют для маломобильных граждан, в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также установят специальную сантехнику.

Первые этажи новостройки будут нежилыми, там расположат офисы, объекты инфраструктуры и технические помещения. Вестибюли оборудуют колясочными, кладовыми для уборочного инвентаря и почтовыми ящиками.

Территорию около здания комплексно благоустроят, установят детскую площадку и создадут спортивную зону. В доме появятся современные системы охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарная сигнализация и видеонаблюдение.

Ранее сообщалось, что в Красносельском районе также будет построена новостройка по реновации. Всего в доме планируется разместить 237 квартир, несколько из которых будет для маломобильных жителей. На подземном уровне здания расположится комфортная парковка для автомобилей.

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