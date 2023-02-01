Дом на 237 квартир построят по программе реновации в Красносельском районе

Фото: Агентство "Москва"

На улице Леснорядской в Красносельском районе Москвы построят дом по программе реновации на 237 квартир. О согласовании проекта строительства сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

"Всего запроектировано 237 квартир с лоджиями, несколько из которых будет адаптировано для маломобильных граждан. Из них – 48 однокомнатных, 125 двухкомнатных, 56 трехкомнатных, пять четырехкомнатных и три пятикомнатные квартиры", – приводят слова Яковлевой на портале мэра и правительства Москвы.

На первом этаже двухсекционного дома разместятся магазины и предприятия сферы услуг. На подземном уровне будет расположена автостоянка.

Близлежащую территорию новостройки благоустроят: высадят деревья и кустарники, обустроят детские и спортивные площадки. Также в рамках проекта запланирована установка малых архитектурных форм.

До этого стало известно, что новое жилье по программе реновации получили 4,3 тысячи жителей Центрального административного округа (ЦАО) столицы. Там расселили 24 дома.

До завершения программы в округе новые квартиры должны получить еще свыше 12 тысяч жителей.



В Москве построили 1 млн кв м жилья по программе реновации в 2022 году

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!