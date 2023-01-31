Новостройку по реновации ввели в эксплуатацию в районе Южное Медведково

Фото: пресс-служба Депстроя

Новостройку по программе реновации ввели в эксплуатацию в Южном Медведкове в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

Глава Депстроя Рафик Загрутдинов рассказал, что здание расположено по адресу улица Молодцова, дом 25, корпус 1.

Двухсекционный дом имеет подземную парковку, а его фасад оформлен керамогранитной плиткой. Первый этаж здания облицован серой плиткой, а входные группы оформлены витражным остеклением. При этом корзины для кондиционеров выполнены в разных цветах.

Всего в новостройке 187 квартир, из которых 34 – однокомнатных и трехкомнатных, 119 – двухкомнатных.

В вестибюле жилой части разместили колясочную, кладовую для уборочного инвентаря и зону почтовых ящиков. Вход в здание, а также пол вестибюля и лифтового холла выполнили в один уровень с поверхностью земли для удобства родителей с колясками и маломобильных людей.

На придомовой территории высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники, установили детскую и спортивную площадки, оборудовали зону отдыха для взрослых.

Ранее сообщалось, что 24 дома полностью расселили по программе реновации в Центральном административном округе Москвы. При этом еще в шести зданиях продолжается расселение. Всего в программу реновации в ЦАО вошло 110 старых домов из девяти районов.



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