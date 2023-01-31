Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 500 участников программы реновации переедут в новостройки на Онежской улице, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Один из новых домов располагается по адресу Онежская улица, дом 31, корпус 1. Здание уже введено в эксплуатацию. Также завершается строительство еще одного строения, которое планируется сдать в первой половине 2023 года.

На первых этажах домов оборудуют помещения общего пользования, магазины, кафе и другие объекты торговли и услуг.

"Рядом с домами предусмотрено комплексное благоустройство прилегающей территории: размещение спортивной и детской площадок, зоны для отдыха, создание безбарьерной среды, удобной для маломобильных граждан", – добавил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Новые дома на Онежской улице построены вблизи Лихоборской набережной и рядом с Большим Головинским прудом.

Ранее стало известно, что в рамках программы реновации в Центральном административном округе Москвы полностью расселили 24 дома. 4,3 тысячи москвичей уже переехали в новостройки.

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