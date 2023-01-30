Дом с видом на реку по программе реновации ввели в эксплуатацию в Головинском районе

Фото: пресс-служба Депстроя

В Головинском районе Москвы ввели в эксплуатацию дом с видом на реку по программе реновации. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"В районе Головинском по адресу улица Пулковская, владение 3, ввели в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации", – сообщил он.

Новый дом располагается в семи минутах ходьбы от станции Московского метрополитена "Водный стадион" и неподалеку от Северного речного вокзала. Окна многоэтажки выходят на Химкинское водохранилище.

В доме расположены 140 квартир: 20 однокомнатных, 86 двухкомнатных и 34 трехкомнатные. Две квартиры оборудованы для маломобильных москвичей. В жилом здании расположены 4 лифта, по два из которых имеют грузоподъемность в 400 и 1 000 килограммов.

Близлежащую территорию дома благоустроили: высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники. Юные жильцы смогут проводить досуг на детской и спортивных площадках, взрослые – в специальной зоне отдыха. Также горожане смогут прогуляться по парку "Дружба", который расположен неподалеку.

В 2022 году по программе реновации расселили 214 старых домов. Большая часть из них располагалась в ЮВАО. Жители еще нескольких построек покинули старые дома в ЗАО и ВАО.



В Москве построили 1 млн кв м жилья по программе реновации в 2022 году

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