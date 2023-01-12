Более 200 домов расселили в Москве по программе реновации в 2022 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В 2022 году в Москве по программе реновации расселили 214 старых домов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Таким образом, количество расселенных домов в 2022 году составляет 60% от общего объема расселенного ветхого жилья. Это показывает, что темпы реализации программы реновации растут", – приводят слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин уточнил, что наибольшее количество домов расселили в ЮВАО – 38, в ЗАО и ВАО в новые квартиры переехали жители 32 и 26 построек соответственно. Новые квартиры получили более 38 тысяч человек.

Программа реновации реализуется в Москве с 2017 года. В ходе выполнения ее плана в городе расселят 5 175 старых домов.

Ранее в Бабушкинском районе Москвы завершилось строительство дома на 540 квартир. В корпусах расположились 166 однокомнатных, 238 двухкомнатных, 132 трехкомнатные и 4 четырехкомнатные квартиры.

Во всех помещениях дома сделали отделку, остеклили лоджии, установили корзины для кондиционеров, сантехнику, электрические плиты.



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