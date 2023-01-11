Первые 37 домов по программе реновации демонтировали в 18 районах столицы в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В прошлом году в столице снесли 53 дома в рамках программы реновации. Причем в 18 районах столицы демонтировали первые 37 домов, сообщили Москве 24 в пресс-службе департамента строительства города.

Рекордное количество домов под снос располагалось в районе Косино-Ухтомском – шесть зданий. Еще четыре ветхих здания снесли в районе Крюково Зеленограда и в Митино. На три здания стало меньше в районах Кузьминки и Бирюлево Восточное.

По два дома снесли в районах Ивановском, Тимирязевским, Бутырском и Северное Тушино. По одному дому демонтировали в районах Пресненском, Войковском, Западное-Дегунино, Лосионоостровском, Ростокино, Ярославском, Перово, Чертаново Южное и Щукино.

Глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что всего с момента старта программы в столице стало на 133 ветхих дома меньше. Больше всего таких домов снесли на западе столицы – 23 здания. Все дома демонтировали при помощи технологии умного сноса, которая стала стандартом для всей программы реновации.

Ранее по программе реновации в Даниловском районе Москвы построили трехсекционный дом. В новостройке располагается 161 квартира. В доме имеется мусоропровод с возможностью раздельного сбора вторсырья. Подъезды расположены на уровне земли.



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