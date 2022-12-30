Трехсекционный дом по программе реновации достроили в Даниловском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Даниловском районе Москвы завершилось строительство дома по программе реновации, общая площадь которого составляет 17,4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзора.

Как рассказал глава ведомства Игорь Войстратенко, трехсекционный дом, расположенный в Пересветовом переулке, рассчитан на 161 квартиру, 78 из которых – двухкомнатные, а 63 – однокомнатные. Фасады зданий выполнены из искусственного камня, на них установлены короба для кондиционеров, а балконы застеклены.

В доме имеется мусоропровод с возможностью раздельного сбора вторсырья. Подъезды расположены на уровне земли. Первые этажи отведены под коммерческие объекты, технические помещения и комнаты консьержей. Также в доме предусмотрели подземную парковку. Прилегающую территорию благоустроили.

В холдинге "Моспроект-3" добавили, что установленное в зданиях оборудование, в том числе лифты, а также основные строительные материалы – российского производства.

К настоящему времени Мосгосстройнадзор выдал заключение о соответствии объекта проектной документации. Теперь дом будут готовить к вводу в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что в Донском районе Москвы построили первый дом по программе реновации. Сейчас его готовят к вводу в эксплуатацию. Здание рассчитано на 184 квартиры.



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