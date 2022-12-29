Первый дом по программе реновации построили в Донском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Донском районе Москвы построили первый дом по программе реновации. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

"Новостройка стала первым объектом реновации, построенным в Донском районе столицы. Для будущих жильцов доступно 184 квартиры, в доме предусмотрен подземный паркинг, а во дворе выполнены все работы по благоустройству", – приводят его слова на портале мэра и правительства Москвы.

В настоящее время дом готовят к вводу в эксплуатацию. По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзор выдал заключение о соответствии требованиям. Всего в ходе строительства объекта специалисты проверили здание 16 раз.

Площадь новостройки составляет 18,8 тысячи квадратных метров. В здании располагаются 31 однокомнатная, 130 двухкомнатных и 23 трехкомнатные квартиры.

На придомовой территории есть детская и спортивная площадки. По периметру дома высажены деревья и кустарники.

В рамках программы реновации планируют переселить порядка миллиона жителей из 5 175 столичных домов. Первый переезд в новые дома состоялся в феврале 2018 года.

Всего в Южном административном округе Москвы в рамках программы реновации планируют переселить 25 тысяч человек. Наибольшее количество площадок под программу реновации размещаются в Царицыно. В Нагатинском Затоне и Даниловском располагаются по 8 участков.



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