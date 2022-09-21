В Москве расселили 260 домов с начала реализации программы реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве с начала реализации программы реновации расселили 260 старых домов, в которых проживали более 42 тысяч человек, рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
По его словам, расселение осуществляется уже в 75 районах Москвы.
"Лидерство по количеству расселенных домов удерживают Западный и Восточный административные округа. Там расселено уже по 40 домов. Следом идет Юго-Западный округ – 30. И еще 24 – в СВАО", – сказал Левкин.
Он отметил, что в рамках реновации был осуществлен демонтаж 122 старых домов, на месте которых возводится новое жилье. К настоящему моменту под эти цели были выделены 173 стартовые площадки.
"Первые переезды по программе реновации начались в феврале 2018 года – тогда ключи от новых квартир получили жители района Северное Измайлово", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что 25 тысяч жителей ЮАО получат новое жилье по программе реновации. Сейчас переехали порядка 5,8 тысячи человек, которые ранее жили в 46 старых зданиях.
Больше всего новых площадок для заселения расположились в районе Царицыно, их там 16. Далее идут районы Даниловский и Нагатинский Затон, где находится по 8 площадок. Потом расположились Бирюлево Западное, Нагорный, Нагатино-Садовники, Донской, Бирюлево Восточное, Москворечье-Сабурово и Чертаново Южное.
Программу реновации жилищного фонда в Москве утвердили в августе 2017 года. В рамках программы планируется расселение 5 175 домов.
205 многоэтажек возвели по программе реновации
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