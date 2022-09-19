25 тысяч жителей ЮАО получат новое жилье по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В ЮАО новое жилье в домах, которые специалисты построили по программе реновации, получат 25 тысяч москвичей. Об этом сообщает руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Больше всего новых площадок для заселения расположились в районе Царицыно, их там 16. Далее идут районы Даниловский и Нагатинский Затон, где находится по 8 площадок. Потом расположились Бирюлево Западное, Нагорный, Нагатино-Садовники, Донской, Бирюлево Восточное, Москворечье-Сабурово и Чертаново Южное.

По словам Левкина, переселение в рамках программы реновации на юге Москвы началось еще в 2018 году. Сейчас переехали порядка 5,8 тысячи человек, которые ранее жили в 46 старых зданиях.

"Заселение ведется в 16 современных жилых домов, которые построены в восьми районах округа", – отметил Левкин, передает портал мэра и правительства Москвы.

Кроме того, напомнил он, в городе с 2018 года возвели более 25,5 миллиона квадратных метров жилья. Четыре миллиона из них открыли с начала 2022 года.

Уточняется, что Москва продолжает развиваться комплексно. Помимо жилья, в городе реализуется социальная и транспортная инфраструктура.

Ранее Сергей Собянин рассказал о результатах программы по развитию транспортной системы Зеленограда. По его словам, строительство платной дороги на Санкт-Петербург "разгрузило Ленинградку и дало возможность доезжать до Зеленограда с совершенно другой скоростью".