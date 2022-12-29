Апарт-комплекс со школой танцев ввели в эксплуатацию на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал Wellton Gold

В столичном районе Хорошёво-Мнёвники ввели в эксплуатацию апарт-комплекс Wellton Gold, который является частью жилого комплекса Wellton Park. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

"Апарт-комплекс Wellton Gold <...> получил разрешение на ввод в эксплуатацию. <...> Девелопером проекта выступил концерн "Крост", – рассказала глава ведомства Анастасия Пятова.

Она уточнила, что число зарегистрированных в комплексе апартаментов составляет 204.

Отмечается, что первые три этажа здания, расположенного на улице Народного Ополчения, представляют из себя стилобат. В нем разместятся коммерческие предприятия, в том числе школа танцев Дмитрия Жаркова и Ольги Куликовой, многократных чемпионов мира по бальным танцам.

Как отметила Пятова, территория комплекса была полностью реорганизована, там появились не только жилые дома, но и образовательный кластер, а также парк. Комплекс обладает и хорошей транспортной доступностью: например, до станции метро "Народное Ополчение" можно дойти пешком.

В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что ввод Wellton Gold в эксплуатацию завершает реконструкцию 75-го квартала Хорошево-Мневников, площадь которого оценивается в 40 гектаров.

К сегодняшнему дню апарт-комплексу выдана вся необходимая разрешительная документация, при проверках специалисты Мосгосстройнадзора особое внимание уделяли качеству проделанных работ и соответствию здания регламентам, подытожил Войстратенко.

Ранее стало известно, что в Москве ввели в эксплуатацию последний корпус жилого комплекса Sky House, строительство которого началось еще в 2008 году. Комплекс состоит из четырех домов, общая площадь которых составляет 75 832 квадратных метра – это 539 квартир.



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