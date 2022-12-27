Фото: Москва 24/Никита Симонов

Многофункциональный комплекс с выходом к реке возведут в "Москва-Сити", сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Строительство будет осуществляться на первой линии от Москвы-реки и Пресненской набережной по адресу Краснопресненская набережная, участок № 4 ММДЦ "Москва-Сити".

"Многофункциональный комплекс представляет собой два 18-этажных офисных здания на общем стилобате", – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, инвестор получил разрешение на строительство блока "Б" еще в декабре 2021 года. С получением разрешения на возведение блока "А", застройщик АО "Флэйнер-Сити" готов приступить к строительству комплекса.

Председатель комитета Игорь Войстратенко рассказал, что Мосгосстройнадзором уже выдано разрешение на строительство блока "А" площадью 58,8 тысячи квадратных метров.

"В нем расположатся офисные помещения, а также рестораны и кафе", – рассказал председатель.

Здания многофункционального комплекса свяжут с подземным паркингом, который ввели в эксплуатацию еще в декабре 2018 года. Блок "А" будет иметь форму трапеции с внутренним открытым двором, в котором благоустроят территорию. Фасад здания оформят структурным остеклением и декоративными элементами из анодированного алюминия "под латунь". На первом этаже расположатся площадки под предприятия общественного питания и помещения для объектов коммерческой инфраструктуры.

"Через проезжую часть Пресненской набережной планируется проложить пешеходный переход (эстакаду), а также создать причальную инфраструктуру и коммерческие помещения. Связь комплекса с рекой будут обеспечивать пешеходные проходы и галереи от территории ММДЦ "Москва-Сити", – добавила Пятова.

Ранее сообщалось, что в столице строят пять ледовых арен общей площадью около 80 тысяч квадратных метров. По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, для развития таких зимних видов спорта, как хоккей и фигурное катание, в городе создается вся необходимая инфраструктура. Отмечается, за 12 лет в столице появились около 170 спортивных объектов.

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