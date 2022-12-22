Фото: пресс-служба Москомархитектуры

В Академическом районе столицы построят дом треугольной формы. Архитектурное бюро UNK architects работает над проектом "Level Академическая" площадью 24 055 квадратных метров. Об этом сообщает главный архитектор Москвы и первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом возведут по адресу улица Профсоюзная, дом 2/22. Так как участок строительства небольшой, дворовая территория новостройки расположится на стилобате здания.

"Выбранная авторами треугольная форма здания обусловлена его локацией – оно расположено в Москве на пересечении улиц Дмитрия Ульянова и Профсоюзной. Подобно Флэтайрон-билдинг, здание получило узнаваемой облик, подчеркивающий этот городской акцент. Для отделки используют клинкерный кирпич, алюминиевые панели и панорамное остекление", – рассказал архитектор.

По словам Кузнецова, современная архитектура столицы разнообразна – она совмещает передовые технологические и смысловые решения, формы, образы. Город, под руководством мэра Сергея Собянина, внимательно следит за качеством строительства, добавил архитектор.

Расположение здания позволяет максимально использовать наружные стены для получения естественного света во все жилые помещения. Согласно проекту, угловые квартиры получат сквозное или угловое проветривание.

На стилобате для отделки специалисты будут использовать клинкерный кирпич, на фасаде расположат металлического оттенка и оттенка темно-серого графита алюминиевые панели. Панорамное остекление будет выполнено из моллированного (изогнутого) стекла, открывающее обзор на 180 градусов. 19-этажный многофункциональный жилой комплекс дополнят двухэтажным подземным паркингом. Также в подземном пространстве оборудуют нежилые и технические помещения, индивидуальные хозяйственные кладовые для жильцов.

На первом этаже здания расположат нежилые и технические помещения, магазины и рестораны, входную группу в жилую часть здания. Со второго по девятнадцатый этаж будут находиться квартиры. На стилобате второго этажа обустроят собственную закрытую территорию с благоустройством, озеленением и освещением. На дворовой территории высадят деревья, кустарники и разобьют лужайки.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы на Изумрудной улице построят дом на 170 квартир с подземной парковкой по программе реновации. В здании предусмотрены квартиры разной конфигурации: 70 – однокомнатных, 66 – двухкомнатных, 34 – трехкомнатные.

На дворовой территории обустроят тротуары, пешеходные переходы, создадут детские и спортивные площадки, а также проведут работы по озеленению.

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