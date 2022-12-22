Дом по программе реновации построят на Изумрудной улице

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На северо-востоке Москвы на Изумрудной улице построят дом на 170 квартир по программе реновации. Об этом сообщила председатель комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Анна Яковлева.

"На улице Изумрудной появится многоэтажный дом с подземной автостоянкой, состоящий из двух секций. В здании предусмотрены квартиры разной конфигурации: 70 однокомнатных, 66 двухкомнатных, 34 трехкомнатные", – приводятся слова Яковлевой на портале мэра и правительства Москвы.

Некоторые квартиры будут оборудованы для маломобильных москвичей. Отделку во всех жилых помещениях выполнят в соответствии со стандартами программы реновации.

Прилегающую к дому территорию благоустроят: обустроят тротуары, пешеходные переходы, создадут детские и спортивные площадки. Также на территории проведут работы по озеленению.

Ранее сообщалось, что по программе реновации в 2023 году введут в эксплуатацию дом в Коптеве. Жилая застройка рассчитана на 119 квартир, из которых 38 – однокомнатные, 77 – двухкомнатные и четыре – трехкомнатные. Для родителей с колясками и для маломобильных людей вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже сделают на уровне земли.



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