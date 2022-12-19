Дом по реновации на 119 квартир в Коптеве введут в 2023 году

Фото: stroi.mos.ru

Дом по реновации на 119 квартир в районе Коптево введут в эксплуатацию в 2023 году, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Новостройка с подземным паркингом расположена по адресу проезд Черепановых, земельный участок 54А.



"Сейчас ведется устройство шпунтового ограждения, фундаментной плиты и разработка котлована", – сказал руководитель Депстроя Рафик Загрутдинов.

Фасады новостройки будут выполнены из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных клинкерной плиткой, на которых установят корзины для кондиционеров. Входную группу оформят витражным остеклением.

Дом рассчитан на 119 квартир, из которых 38 – однокомнатные, 77 – двухкомнатные и четыре – трехкомнатные. В квартирах будет выполнена отделка в соответствии со стандартами реновации. В вестибюле обустроят колясочную, комнату консьержа, кладовую для уборочных инструментов, зону почтовых ящиков. В новостройке установят два лифта грузоподъемностью 1 000 и 400 килограммов с визуальными и тактильными средствами информации.

Для родителей с колясками и для маломобильных людей вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже сделают на уровне земли. Около входной группы установят плитку с шероховатой поверхностью против скольжения.

На придомовой территории высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, создадут детскую и спортивную площадки, место для отдыха.

Ранее сообщалось, что три жилых корпуса по реновации ввели в эксплуатацию в Нижегородском районе столицы. Новостройки находятся недалеко от станции МЦК Новохохловская. Дома уже готовы к переселению жильцов.

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