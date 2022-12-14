Три жилых корпуса по реновации ввели в эксплуатацию в Нижегородском районе столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Никита Симонов

Три жилых корпуса ввели в эксплуатацию по программе реновации недалеко от станции МЦК Новохохловская в районе Нижегородском. Дома уже готовы к переселению жильцов, сообщает пресс-служба департамента строительства.

"В районе Нижегородском по адресу улица Новохохловская, земельные участок 1, ввели в эксплуатацию три жилых корпуса для переселения по программе реновации. Новостройка имеет хорошую транспортную доступность. Быстро доехать практически до любой точки столицы можно на метро или МЦК. В последние годы на территории района было открыто несколько новых станций. Так, станция метро "Нижегородская" и одноименная станция МЦК расположены в 700 метрах от дома (около 10 минут пешком)", – рассказал руководитель Депстроя Рафик Загрутдинов.

Жилые корпусы разной этажности объединены подземной частью. Фасады зданий выполнены в едином стиле – они облицованы плиткой под кирпич, кассетами из оцинкованной стали и витражным остеклением. Всего в корпусах 1 028 квартир, из которых однокомнатных – 281, двухкомнатных – 514, трехкомнатных – 212, четырехкомнатных – 21. Также 16 квартир обустроили для маломобильных граждан. Отделка в квартирах выполнена по стандартам программы реновации, которая была утверждена правительством Москвы.

"Первые этажи сделали нежилыми – здесь могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части зданий размещены колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков", – добавили в пресс-службе.

Для удобства мам с колясками и маломобильных граждан вход в здание, пол вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах сделали в один уровень с поверхностью земли. Плитка со специальной поверхностью около входа в подъезды предотвращает скольжение.

Во дворе корпусов созданы необходимые условия для детей и взрослых. Там установили спортивное оборудование, песочницы, горки, качели, карусели, игровые комплексы, скамейки и парковые качели.

Ранее сообщалось, что по программе реновации сдали в эксплуатацию дом в Басманном районе. Здание расположено по адресу улица Бакунинская, дом 60/2. В указанном доме располагаются 126 квартир с отделкой, которая выполнена в соответствии со стандартами.

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