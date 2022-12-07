Мероприятия в рамках программы реновации завершены в четырех районах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мероприятия в рамках программы реновации в столице подошли к завершению в районах Молжаниновском и Северном, а также в поселениях Мосрентген и Сосенском. Об этом рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Более 3,5 тысячи жителей из старых домов получили квартиры в современных новостройках", – поделился он.

Глава департамента добавил, что в общей сложности первый этап программы в столице выполнен на 40%.

По его словам, быстрота расселения жителей напрямую зависит от наличия стартовых площадок. Левкин добавил, что такие площадки появились в районах Восточное Измайлово, Басманный, Даниловский, Нижегородский и в поселении Первомайском. Он также отметил, что в целом в Москве можно посчитать 565 подобных площадок.

До этого руководитель департамента рассказал, что на месте снесенных домов по программе реновации возводится свыше 650 тысяч "квадратов" жилья. Согласно данным Левкина, большинство площадок, на которых возводят здания, находятся в Можайском районе в ЗАО.



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