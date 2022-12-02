Около 2,5 тыс жителей расселят в пять домов по программе реновации на западе Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Расселение 2,5 тысячи жильцов старых домов в новостройки по программе реновации осуществляется в районах Кунцево, Очаково-Матвеевское и Ново-Переделкино на западе Москвы, заявил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

"В этом году на западе столицы переселение в новые дома началось в Кунцеве, Ново-Переделкине и Очаково-Матвеевском. Департамент городского имущества предложил квартиры в пяти новостройках 2,5 тысячи жителям 14 старых домов. Жилье для переезда уже выбрали 2,3 тысячи человек, из них 1,9 тысячи заключили соответствующие договоры", – сказал он.

Гаман пояснил, что новый дом в Ново-Переделкине расположен по адресу улица Скульптора Мухиной, дом 11/1, в Кунцеве – улица Бобруйская, дом 15/1А, в Очаково-Матвеевском – улица Веерная, дом 26А, улица Большая Очаковская, дом 35Б и Аминьевское шоссе, дом 4Д, корпус 1.

По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, Западный административный округ является лидером по количеству расселенных старых домов с начала реализации программы.

"Здесь 52 дома полностью расселены, из них 23 демонтированы, а на освобожденных участках строятся уже девять новостроек. Всего же по округу начато расселение 89 домов, переселение затронуло в общей сложности более 12 тысяч человек", – заявил он.

Ранее Левкин сообщил, что в Зеленограде по программе реновации началось расселение жителей четырех домов по улице Заводской. Квартиры участники программы получили в новостройках на Георгиевском проспекте и Солнечной аллее.

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