Собянин: дома по программе реновации сдают строго по графику

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дома, построенные по программе реновации, сдают в эксплуатацию в строгом соответствии с графиком. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра заселяемого дома на улице Мельникова в Таганском районе.

"Много слухов ходит, что очень сложная ситуация, программа реновации остановится. Ничего подобного. Мы работаем, сдаем дома строго по графику", – сказал мэр.

По его словам, в 2022 году новое жилье по программе реновации получат около 100 тысяч горожан.

В Таганском районе по программе реновации планируют расселить 16 домов. В них проживают порядка 2,2 тысячи человек. В период с 2020 по 2024 год переселят жителей пяти домов, с 2025-го по 2028-й – семи, с 2029-го по 2032-й – четырех.

Новый 15-этажный дом в Таганском районе рассчитан на 378 квартир. На первых этажах постройки разместились нежилые и технические помещения, а также комната для консьержа. Прилегающую к дому территорию благоустроили. Там оборудовали детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

В настоящее время в Москве построено 222 жилых дома по программе реновации. Новое жилье получили 81,5 тысячи москвичей.

Программа реновации была утверждена в Москве в 2017 году. В ходе ее реализации планируют расселить 5 175 старых домов. В них проживают около миллиона горожан.

Ранее сообщалось, что в рамках программы реновации жилой дом возведут в столичном районе Кузьминки. Он будет рассчитан на 284 квартиры. Внутренняя отделка в квартирах будет выполнена в соответствии со стандартами программы реновации.



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