Расселение четырех домов по программе реновации началось в Зеленограде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Зеленограде по программе реновации началось расселение жителей четырех домов по улице Заводской. Квартиры участники программы получили в новостройках на Георгиевском проспекте и Солнечной аллее, рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, в новый трехсекционный дом переменной этажности на Георгиевском проспекте переедут 220 семей.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что переезд пройдет в два этапа.

"30 ноября к переезду приступили 107 семей из домов 6А и 8 на улице Заводской, а спустя две недели – начнут еще 113 семей из пятиэтажек 10 и 4А. Первые москвичи уже осматривают квартиры. Одновременно в заселяемом доме заработал центр информирования по переселению, специалисты которого готовы оказать консультационные услуги участникам программы реновации на всех этапах переезда", – приводятся слова Гамана на портале мэра и правительства Москвы.

В материале говорится, что всего в Зеленограде планируют расселить еще 25 домов. Для расселения жителей этих зданий подобрано девять стартовых площадок, на четырех из которых строительство уже завершено, а в новые квартиры уже начали переезжать жильцы.

Ранее Сергей Собянин заявил, что дома по реновации сдают в эксплуатацию в строгом соответствии с графиком. В текущем году новое жилье по этой программе получат около 100 тысяч горожан.

Так, в Таганском районе запланировали расселить 16 домов. Сейчас в них проживают около 2,2 тысячи москвичей.

Программа реновации была утверждена в Москве в 2017 году. В ходе ее реализации планируют расселить 5 175 старых домов. В них проживают около миллиона горожан.



Собянин: дома по программе реновации сдают строго по графику

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!