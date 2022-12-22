На месте бывшей промзоны "Братцево" построят жилые дома по программе реновации

Фото: официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В рамках редевелопмента части производственной зоны "Братцево" на севере Москвы планируется построить жилье для переселения по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Максим Гаман.

Гаман отметил, что в Войковском районе будет возведено около 500 тысяч квадратных метров жилья, из них 90 тысяч квадратных метров – для переселения москвичей по программе реновации.

Для обеспечения жителей социальной инфраструктурой планируется возвести детский сад на 325 мест, школу на 750 учеников и спортивный объект.

Программу реновации жилищного фонда в августе 2017 года утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. В рамках программы новые квартиры получат около 1 миллиона москвичей, расселено будет 5 175 домов.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в настоящее время по программе реновации строительство ведется в 66 районах Москвы.

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