15:09Мэр Москвы
Собянин утвердил проект строительства нового жилого квартала на севере Москвы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин рассказал, что на месте промзоны Братцево в Войковском районе столицы появится современный жилой квартал. По словам мэра, соответствующий проект уже утвержден. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Речь идет о территории между проездом вдоль Выборгской улицы, МЦК, ЖК "Головино" и улицы Адмирала Макарова, где в настоящее время находятся складские помещения.
"По программе комплексного развития территорий утвержден проект современного жилого квартала в промзоне Братцево в Войковском районе", – говорится в его публикации.
Как отметил градоначальник, в новое жилье заселят 6,5 тысячи человек. Здесь также создадут две тысячи рабочих мест.
В рамках реализации проекта планируется:
- построить жилые дома, в том числе для участников программы реновации;
- открыть школу и детский сад;
- возвести общественно-деловой объект с физкультурно-оздоровительным комплексом;
- построить офисное здание;
- реконструировать дороги;
- построить новые улицы;
- обустроить пешеходные переходы и парковки.
Ранее сообщалось, что в районах Очаково-Матвеевское, Кунцево и Можайском появятся около 16 тысяч новых рабочих мест благодаря комплексному развитию территорий бывших промзон. Там построят технопарк и пять высокотехнологичных предприятий общей площадью 410 тысяч квадратных метров.
Позднее стало известно, что город выставил на аукционы права на комплексное развитие еще двух участков бывших промзон Вагоноремонт и Алтуфьевское шоссе. Территории расположены в СВАО и САО Москвы. Общая площадь участков составляет 10 гектаров.
Собянин утвердил решение о комплексном развитии еще трех бывших промзон столицы
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