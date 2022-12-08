Собянин утвердил проект строительства нового жилого квартала на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин рассказал, что на месте промзоны Братцево в Войковском районе столицы появится современный жилой квартал. По словам мэра, соответствующий проект уже утвержден. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Речь идет о территории между проездом вдоль Выборгской улицы, МЦК, ЖК "Головино" и улицы Адмирала Макарова, где в настоящее время находятся складские помещения.

"По программе комплексного развития территорий утвержден проект современного жилого квартала в промзоне Братцево в Войковском районе", – говорится в его публикации.

Как отметил градоначальник, в новое жилье заселят 6,5 тысячи человек. Здесь также создадут две тысячи рабочих мест.

В рамках реализации проекта планируется:



построить жилые дома, в том числе для участников программы реновации;

открыть школу и детский сад;

возвести общественно-деловой объект с физкультурно-оздоровительным комплексом;

построить офисное здание;

реконструировать дороги;

построить новые улицы;

обустроить пешеходные переходы и парковки.

Ранее сообщалось, что в районах Очаково-Матвеевское, Кунцево и Можайском появятся около 16 тысяч новых рабочих мест благодаря комплексному развитию территорий бывших промзон. Там построят технопарк и пять высокотехнологичных предприятий общей площадью 410 тысяч квадратных метров.

Позднее стало известно, что город выставил на аукционы права на комплексное развитие еще двух участков бывших промзон Вагоноремонт и Алтуфьевское шоссе. Территории расположены в СВАО и САО Москвы. Общая площадь участков составляет 10 гектаров.

Собянин утвердил решение о комплексном развитии еще трех бывших промзон столицы

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