Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Город выставил на аукционы права на комплексное развитие еще двух участков бывших промзон Вагоноремонт и Алтуфьевское шоссе. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Территории расположены в СВАО и САО Москвы. Общая площадь участков составляет 10 гектаров. По словам Ефимова, инвесторы смогут возвести на участках социальные, деловые объекты, а также современные производства.

"Вложения в реализацию проектов оцениваются примерно в 30 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит около 1,9 миллиарда рублей", – цитируют Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что на территории бывшей промзоны Вагоноремонт планируется возвести 42 тысячи квадратных метров производств, а также около 40 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов. На территории бывшей промзоны Алтуфьевское шоссе могут быть построены объекты социальной и общественной инфраструктуры.

Первый договор о комплексном развитии территорий был заключен в 2020 году. Тогда в городе планировали реорганизовать участок бывшей промзоны Октябрьского поле.

Программа комплексного развития территорий позволит создать в городе порядка 550 тысяч новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в районах Очаково-Матвеевское, Кунцево и Можайском появятся около 16 тысяч новых рабочих мест благодаря комплексному развитию территорий бывших промзон. Там построят технопарк и пять высокотехнологичных предприятий общей площадью 410 тысяч квадратных метров.



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