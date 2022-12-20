Первый этап программы реновации в ЮВАО завершен более чем на 40% – Левкин

Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

Жители 76 старых зданий ЮВАО отпраздновали новоселье в новых квартирах в рамках программы реновации. В общей сложности за первый этап программы расселили 179 домов, заявил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, план был произведен более чем на 40%. Левкин утверждает, что в общей сложности со старта программы свыше 13 тысяч жителей Москвы сменили жилье на новое.

"В ЮВАО уже передано под заселение 30 новостроек по программе реновации. Девять из них начали заселяться в 2022 году. Еще три новостройки находятся в процессе передачи под заселение", – цитирует Левкина портал мэра и правительства Москвы.

Он добавил, что на территории юго-востока города специалисты продолжают строить новые жилые здания. На данном этапе вопроса организованы мероприятия по 32 новостройкам, а 22 дома уже возводятся.

Ранее Левкин рассказал, что в районе Фили-Давыдково закончили расселение 20 жилых домов по программе реновации. Таким образом, первый этап программы в этой области выполнен более чем на 50%.

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