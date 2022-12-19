Технопарк и промышленное производство построят в столичном районе Свиблово

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты построят в Свиблове технопарк и промышленное производство, поэтажная площадь объектов может превышать более 130 тысяч "квадратов". Об этом рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, на данный момент на семи земельных участках общей площадью около 7,6 гектара расположены производственные здания общей площадью больше 38 тысяч "квадратов".

"По результатам внесения изменений в ПЗЗ на земельных участках смогут располагаться объекты для научных испытаний и исследований, научно-производственной деятельности, а также различных видов промышленности – легкой, пищевой, фармацевтической и так далее", – заявила Пятова.

Технопарк и промышленное производство решили возвести после собрания градостроительно-земельной комиссии Москвы, главой которой является Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что жилой дом с медицинским центром возвели на территории бывшей промзоны Октябрьское Поле. Площадь здания превышает 20 тысяч квадратных метров.

В нем расположено 312 квартир, а также около 1,5 тысячи "квадратов" помещений для размещения общественно-деловых объектов.

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