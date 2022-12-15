Дом на 180 квартир построят в Котловке по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столичном районе Котловка построят дом на 180 квартир по программе реновации. Об этом сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

"На улице Ремизова появится трехсекционное жилое здание с техническим чердаком. В доме запланированы 52 однокомнатные квартиры, 90 двухкомнатных и 38 трехкомнатных", – приводят ее слова на портале мэра и правительства Москвы.

Яковлева добавила, что некоторые квартиры будут приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья. На придомовой территории для них оборудуют пешеходные пути не менее двух метров, отдельные парковочные места и другие необходимые условия.

Отделка квартир будет выполнена в соответствии со стандартами программы реновации. В них установят кухонные плиты, мойки, а также сантехнику.

На первом этаже дома разместятся помещения нежилого назначения, а также колясочные, пространство для консьержа и другие.

Программа реновации действует в столице с 2017 года. В ходе ее реализации планируют расселить 5 175 домов, в которых проживают порядка миллиона человек.

С начала 2022 года в столице ввели в эксплуатацию 50 жилых домов для расселения по программе реновации. Общая площадь объектов составила 788 тысяч квадратных метров. Больше всего жилых домов построили в ЮЗАО и САО – по 7 объектов.



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