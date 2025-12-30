Фото: depositphotos/mariakarabella

В украинском Днепропетровске возникла проблема с ростом мусора, связанная с большим числом уклонистов от территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

"Есть проблема – большое количество уклонистов, которые прячутся от ТЦК у себя дома и заказывают курьерскую доставку еды и разных вещей. И мы собственными глазами видим, что мусор растет просто в геометрической прогрессии", – приводит ТАСС слова Филатова.

Глава Днепропетровска заявил о ситуации "идеального шторма": количество мусора увеличивается, задолженность продолжает висеть, а водителей мусоровозов становится все меньше и меньше.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил, что мобилизация в стране может быть частичной в случае подписания соглашения между Киевом, Вашингтоном, Москвой и Европой. По словам украинского лидера, мобилизацию "можно трансформировать".

По данным СМИ, мобилизованные украинцы сбегают задолго до отправки в подразделения на фронте. Также начало расти число дезертиров. Украинская прокуратура завела в октябре около 20 тысяч дел за самовольное оставление части.