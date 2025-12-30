Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 декабря, 04:57

Политика

Власти Днепропетровска заявили о мусорном кризисе из-за уклонистов

Фото: depositphotos/mariakarabella

В украинском Днепропетровске возникла проблема с ростом мусора, связанная с большим числом уклонистов от территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

"Есть проблема – большое количество уклонистов, которые прячутся от ТЦК у себя дома и заказывают курьерскую доставку еды и разных вещей. И мы собственными глазами видим, что мусор растет просто в геометрической прогрессии", – приводит ТАСС слова Филатова.

Глава Днепропетровска заявил о ситуации "идеального шторма": количество мусора увеличивается, задолженность продолжает висеть, а водителей мусоровозов становится все меньше и меньше.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил, что мобилизация в стране может быть частичной в случае подписания соглашения между Киевом, Вашингтоном, Москвой и Европой. По словам украинского лидера, мобилизацию "можно трансформировать".

По данным СМИ, мобилизованные украинцы сбегают задолго до отправки в подразделения на фронте. Также начало расти число дезертиров. Украинская прокуратура завела в октябре около 20 тысяч дел за самовольное оставление части.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Читать
закрыть

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Читать
закрыть

Могут ли мошенники подделать речь для угона автомобилей?

Нейросети, способные подделывать голос, могут использовать системы речевого управления для подачи команд

Простой способ обезопасить автомобиль от потенциальных хакерских атак – не подключать его к интернету

Читать
закрыть

Расширят ли доступ к единому пособию для семей с детьми?

Величина прожиточного минимума на ребенка пересматривается ежегодно

Эксперты уверены: прежде чем вводить новые меры, нужно провести тщательные расчеты

Читать
закрыть

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика