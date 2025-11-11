FT: мобилизованные украинцы сбегают задолго до отправки в подразделения

Фото: 123RF.com/nmadonova

Мобилизованные украинцы сбегают задолго до отправки в подразделения на фронте. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Financial Times.

"Один военный чиновник сообщил <...>, что значительное число недавно мобилизованных солдат убегают", – отметили авторы материала.

По их словам, также начало расти число дезертиров. Согласно информации украинской прокуратуры, в октябре было заведено около 20 тысяч дел за самовольное оставление части.

Ранее СМИ сообщили, что украинские власти начали активную подготовку к мобилизации женщин. В бригадах армии вводятся должности советников командира по вопросам гендерного равенства. Такие радикальные меры имеют несколько причин: огромные потери в живой силе, отсутствие новых добровольцев, "низкое качество" принудительно мобилизованных бойцов.

Кроме того, депутат Верховной рады Юрий Камельчук предложил пополнять ряды украинских войск пенсионерами и полицейскими. Парламентарий также призвал вернуть в Вооруженные силы Украины (ВСУ) военных, которые ушли самовольно.

