В Раде призвали пополнять ряды ВСУ пенсионерами и полицейскими

Фото: 123RF/bumbledee

Депутат Верховной рады Юрий Камельчук предложил пополнять ряды украинских войск пенсионерами и полицейскими. Об этом он заявил на YouTube.

"Есть еще много отставных военнослужащих, пенсионеров, которые хотят служить, а им не дают. Да, мы сделали изменения в законодательстве, позволившие в принципе добровольно служить после 60. Но есть и другие запасы работников национальной полиции", – отметил он.

Парламентарий также призвал вернуть в Вооруженные силы Украины (ВСУ) военных, которые ушли самовольно. Однако в этом вопросе депутат предложил обратить внимание на замену командования, приказы которого не воспринимаются.

"Возраст – это не вопрос, вопрос – в мотивированности военных, которых по большей части силой заставили прийти (в ВСУ. – Прим. ред.). Мы же знаем прекрасно, как ТЦК (военкоматы. – Прим. ред.) сработали", – добавил он.

Камельчук заключил, что нельзя опускать возраст ниже 23 лет.

Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что Украине необходимо было с самого начала конфликта мобилизовать 18-летних граждан. Она отметила, что решение властей разрешить мужчинам до 23 лет покидать страну было неоднозначным, ведь это может привести к тому, что из страны начнут уезжать более массово.

