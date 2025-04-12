Командир ВСУ Крутков: Украине придется начать мобилизацию 18-летних граждан

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Украине придется мобилизовать 18-летних граждан страны, заявил командир 93-й бригады ВСУ Шамиль Крутков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Я, к огромному сожалению, твердо убежден, что мы будем мобилизовывать с 18 лет. Это реалии, с которыми нам, возможно, придется столкнуться. Но, скорее всего, как показывает практика, мы начнем их мобилизовывать тогда, когда это нужно было сделать еще вчера", – отметил Крутков.

По его словам, украинское руководство должно было проводить полную мобилизацию еще с самого начала конфликта на Украине, не обращая внимание на интересы граждан.

Ранее министерство обороны Украины запустило прием на контрактную службу мужчин от 18 до 24 лет. Добровольцам, подписавшим годовой контракт, обещают 1 миллион гривен (порядка 2,31 миллиона рублей), из которых пятую часть обещают выплатить сразу, остальное – двумя траншами в течение года.

В Минобороны также заверили, что по окончании контракта будет предоставлена отсрочка от мобилизации на 12 месяцев.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что данная инициатива носит сугубо экспериментальный характер. Он добавил, что подписавшие контракт смогут поступить без экзаменов в вуз и бесплатно обучаться, а также взять ипотеку под 0% годовых.