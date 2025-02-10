Зеленский: украинцам 18–25 лет за службу в ВСУ могут предложить 24 тыс долларов

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что планирует предложить особый контракт гражданам 18–25 лет за год службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По словам Зеленского, инициатива идет от военных командиров и Минобороны страны. Детали контрактов будут озвучены официально в ближайшие дни, уточнил он.

За год службы человек сможет заработать один миллион гривен (24 тысячи долларов), поступить без экзаменов в вуз и бесплатно обучаться, а также взять ипотеку под 0% годовых, перечислил украинский лидер и подчеркнул, что проект носит сугубо экспериментальный характер.

Ранее президент Украины подписал закон о продлении в стране военного положения и всеобщей мобилизации. Они будут действовать до 9 мая 2025 года.

Срок прошлого военного положения и всеобщей мобилизации истек на Украине 7 февраля. В середине января украинский парламент проголосовал за его продление.