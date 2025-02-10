Зеленский заявил, что встретится в Мюнхене с вице-президентом США и командой Трампа

Фото: 123RF/wladyslawmus

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что на конференции в Мюнхене встретится с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом и командой президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Зеленский отметил, что ему важно сосредоточиться на практической работе команд Украины и Соединенных Штатов, "на совместном видении, желательно, главных вещей". По его словам, на этой неделе также "некоторые серьезные люди" из команды Трампа будут на Украине до конференции в Мюнхене.

Помимо этого, добавил украинский президент, представители Штатов и Украины работают над организацией его встречи с Трампом.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля. В ходе мероприятия высокопоставленные государственные деятели разных страны обсудят актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, включая украинский и ближневосточный конфликты.

Между тем СМИ писали, что власти некоторых стран ЕС с тревогой относятся к возможным прямым переговорам России и США по урегулированию конфликта на Украине.

По информации журналистов, в Европе обеспокоены тем, что подобные процессы дистанцируют местных политиков от глобальных решений. Кроме того, в европейских странах понимают, что любые решения, связанные с урегулированием украинского конфликта, повлияют на весь континент.