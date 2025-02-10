Bloomberg: страны Евросоюза опасаются прямых переговоров России и США по Украине

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Власти некоторых стран Евросоюза с тревогой относятся к возможным прямым переговорам России и Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине. Об этом стало известно Bloomberg.

Как пишет агентство, в Европе беспокоятся о том, что подобные процессы дистанцируют местных политиков от глобальных решений. Помимо этого, в Европе понимают, что любые решения, связанные с урегулированием конфликта на Украине, повлияют на весь континент.

9 февраля американский президент Дональд Трамп заявлял, что уже говорил с Владимиром Путиным насчет урегулирования конфликта на Украине. При этом президент Штатов отказался уточнять дату переговоров и другие подробности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о диалоге Путина и Трампа по конфликту на Украине. В настоящее время возникает много разных коммуникаций по различным каналам, отметил он.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что Москва открыта к контактам с Вашингтоном по урегулированию конфликта на Украине. Дипломат сделал акцент на том, что одного желания мало, и возможность контактов будет зависеть от дальнейших решений Трампа.