Замглавы МИД Галузин: Россия остается открытой к диалогу по урегулированию на Украине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия готова к диалогу по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в интервью РИА Новости.

"Мы остаемся открытыми к диалогу", – подчеркнул он.

Галузин отметил, что Россия выступает за справедливое, всеобъемлющее и долгосрочное урегулирование кризиса, которое возможно только при устранении его коренных причин. По его словам, две ключевые причины конфликта – это расширение НАТО и нарушение прав этнических русских и русскоязычных жителей Украины.

Дипломат отметил, что без решения этих проблем возможно лишь временное перемирие или заморозка конфликта, что неизбежно приведет к его возобновлению. Он подчеркнул, что для России такой сценарий неприемлем.

Галузин также напомнил о существующих юридических препятствиях, связанных с нелегитимностью киевского режима и законодательным запретом на Украине на ведение переговоров о мире.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщал, что уже говорил по телефону с Владимиром Путиным на тему урегулирования конфликта. Дату и подробности переговоров он не стал уточнять.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не смог подтвердить или опровергнуть разговор Путина и Трампа. Он добавил, что в условиях множественности контактов между двумя странами ему может быть что-то неизвестно.

