Зеленский заявил о готовности заключить сделку с Трампом

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность заключить сделку с США, предложив Вашингтону доступ к украинским полезным ископаемым и подземным хранилищам газа в обмен на гарантии безопасности для Киева. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.

"Если мы говорим о сделке, то давайте заключим сделку, мы только за", – сказал Зеленский, подчеркнув, что любое соглашение должно включать гарантии безопасности для Украины.

Он уточнил, что речь идет не о передаче месторождений, а о взаимовыгодном сотрудничестве в их разработке. Зеленский подчеркнул, что американцы помогли больше всего, и поэтому должны зарабатывать больше всего и иметь приоритет. Он также добавил, что хотел бы обсудить этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее республиканец предложил Зеленскому сделку, в соответствии с которой Киев получит поддержку США за счет своих редкоземельных металлов и других ресурсов.

Таким путем Трамп надеется получить компенсацию за вложение в Украину почти 300 миллиардов долларов. Политик также обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что тот не требовал от стран Европы увеличения финансирования поддержки Киева.