Трамп обвинил Байдена в раздаче средств США на помощь Украине

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Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что тот не требовал от стран Европы увеличения финансирования поддержки Киева. Об этом пишет РИА Новости.

"Мы вложили в помощь Украине почти 300 миллиардов долларов, а Европа – на 200 миллиардов меньше. Почему? Потому что Байден никогда не требовал с них денег, он просто раздавал наши средства", – заявил Трамп.

Лидер США подчеркнул, что сейчас Вашингтон ведет переговоры с партнерами из Европы об "уравнивании" их вклада в финансовую поддержку Украины.

Ранее Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме подчеркнул, что США ведут очень серьезное обсуждение с Россией о завершении конфликта на Украине.

Кроме того, лидер Штатов заявлял о желании немедленно встретиться с Владимиром Путиным, а также сообщал о готовности Украины пойти на сделку по урегулированию конфликта. В свою очередь, Путин отмечал, что ему с Трампом "лучше встретиться".