Трамп заявил, что хочет немедленно встретиться с Путиным

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Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы немедленно встретиться с Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова главы Белого дома.

Трамп добавил, что получает сигналы о готовности российского президента встретиться с ним.

"Насколько я слышал, Путин хотел бы встретиться со мной, и мы отправимся как можно скорее. Я бы встретился немедленно. Каждый день, когда мы не встречаемся, на поле боя гибнут солдаты", – сообщил американский лидер.

Ранее Трамп призвал Россию к завершению спецоперации на Украине. Он заявил, что в противном случае у него "нет выбора", кроме как наложить новые санкции и пошлины. В Кремле заявили, что не увидели ничего нового в санкционных угрозах Трампа.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп сообщил, что Украина готова пойти на сделку по урегулированию конфликта. При этом, обратил внимание республиканец, окончание конфликта в данный момент зависит от Москвы.