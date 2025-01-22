Трамп призвал к завершению СВО и пригрозил РФ новыми санкциями

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Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social призвал Россию к завершению специальной военной операции. Он заявил, что в противном случае у него "нет выбора", кроме как наложить новые санкции и пошлины на экспорт РФ в Штаты.

Кроме того, Трамп уточнил, что СВО необходимо завершить немедленно, так как при дальнейшем развитии конфликта будет только хуже. Также глава Штатов обратил внимание, что собирается сделать Владимиру Путину "большое одолжение".

"Настало время заключить сделку. Больше не должно быть потеряно ни одной жизни", – написал он.

47-й глава Америки считает, что конфликт на Украине может завершиться двумя путями: легким и сложным. При этом первый он отметил предпочтительным. Трамп подчеркнул, что не преследует цели навредить России, любит россиян и всегда сохранял хорошие отношения с Путиным.

Ранее Трамп выразил надежду, что его контакт с российским президентом состоится "очень скоро". Он добавил, что готов встретиться в любое удобное для него время.

Ожидается, что российская сторона на переговорах с республиканцем потребует сохранить контроль над "почти 20% территории Украины", пишут журналисты. Помимо этого, Киев должен будет наложить ограничения на собственный военный потенциал и отказаться от планов вступить в НАТО.