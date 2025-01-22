Трамп назвал Путина умным человеком

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Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Путина умным человеком. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Белом доме.

По мнению республиканца, российский президент не уважал бывшего американского лидера Джо Байдена.

"Он умный, он понимает, он не уважал Байдена", – приводит РИА Новости слова американского политика.

Трамп 20 января принял присягу на верность конституции и США в ходе церемонии инаугурации, вступив в должность 47-го американского президента. В рамках своей первой речи в качестве главы государства Трамп заявил, что намерен ставить Америку "прежде всего".

Путин поздравил Трампа с возвращением в Белый дом, подчеркнув, что Россия открыта для диалога с администрацией нового президента США по украинскому конфликту.

Трамп выразил надежду, что его контакт с российским президентом состоится "очень скоро". Он добавил, что готов к встрече с Путиным в любое удобное для него время.

Тем не менее, по словам Путина, от США пока не поступало конкретных сигналов о встрече с Трампом. Москва ожидает конкретные предложения, которые будут лежать в основе беседы двух лидеров.