Путин: РФ поздравляет Трампа с вступлением в должность президента США

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ тему инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа. О ситуации доложил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам российского лидера, в стране видят заявление Трампа и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, которые были прерваны уходящей американской администрацией.

"Слышим также его заявление о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны. Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента США со вступлением в должность", – сказал Путин, добавив, что Россия в том числе открыта для диалога с администрацией Трампа по украинскому конфликту.

Президент РФ подчеркнул, что самым важным в данном вопросе является устранение первопричин кризиса.

"Что же касается самого урегулирования ситуации, то вновь хочу подчеркнуть: его целью должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе", – добавил Путин.

Как отметил российский президент, Россия никогда не отказывалась от диалога с любой администрацией США. Он также назвал мужественным поведение Трампа в нелегкой предвыборной борьбе, а победу – убедительной. Путин напомнил, что на Трампа и на членов его семьи оказывалось жесточайшее давление, а также дошло до попыток покушения на его жизнь.

Ранее Трамп дал своим помощникам поручение организовать телефонный разговор с Путиным через несколько дней после своего вступления в должность президента. По данным СМИ, лидеры двух стран обсудят личную встречу в ближайшие месяцы, чтобы попытаться завершить конфликт на Украине.

Как считают журналисты, российская сторона на переговорах с республиканцем потребует сохранить контроль над "почти 20% территории Украины". Помимо этого, Киев должен будет наложить ограничения на собственный военный потенциал и отказаться от планов, связанных с вступлением в НАТО.