Reuters: на Западе допускают разморозку своих активов в РФ при Трампе

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Некоторые заблокированные в РФ иностранные активы могут быть разморожены при возвращении избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом, пишет Reuters со ссылкой на юристов, банкиров и консультантов в сфере.

Это может произойти при условии, что Трамп договорится об урегулировании конфликта на Украине, предположил специалист Алан Карташкин. Часть фирм могут воспользоваться возможным смягчением правил выхода из бизнеса и окончательно уйти из России.

Но другие могут передумать и получить политическое прикрытие, чтобы продолжать работу в РФ, уверены другие эксперты. Журналисты резюмируют, что приход нового президента добавит неопределенности на экономическом рынке.

До этого в российском "Ашане" опровергли сведения о планах ретейлера якобы уйти из страны. Французские журналисты считают, что материнская компания якобы ведет переговоры с российской фирмой, которая может купить бизнес.

Ранее Владимир Путин рассказал, что ряд западных стран оказались ненадежными партнерами, так как в 2022 году разрушили торговые отношения с РФ и нарушили производственные и логистические цепочки, наработанные за десятилетия.

