Путин назвал страны Запада ненадежными партнерами

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Ряд стран оказались ненадежными партнерами, заявил Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".

По его словам, эти страны проявили себя в 2022 году, разрушив торговые отношения с Москвой, производственные и логистические цепочки, наработанные за десятилетия кооперационные связи.

"Вы знаете, что в 2022 году наши предприниматели, компании, целые отрасли столкнулись с серьезными вызовами из-за действий некоторых, скажем так аккуратно, стран или, точнее, их руководящих элит", – подчеркнул президент.

Между тем Путин считает, что отношения между РФ и Западом неизбежно нормализуются. Он добавил, что интерес к этому есть как у РФ, так и у западных стран. При этом Россия не только сохранит сотрудничество с сегодняшними партнерами, но и будет развивать его дальше.

Согласно данным опроса, 38% россиян ожидают улучшения отношений между РФ и США после вступления в должность президента Штатов Дональда Трампа. Больше всех положительных изменений в отношениях ждут молодые россияне 18–30 лет, их 51%. Негативные изменения в отношениях ожидают 4% респондентов.

