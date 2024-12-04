Захарова: РФ готова к нормализации отношений с Грузией при таком же настрое Тбилиси

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Москва будет готова начать процесс нормализации двусторонних отношений с Грузией настолько, насколько к этому будут готовы в Тбилиси. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что в России верят в мудрость и благородство грузинского народа.

"Мы верим, что народу Грузии хватит прозорливости и веры не становиться пешкой в чужой, грязнейшей и очень опасной игре", – подчеркнула она.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, представляя правительственную программу для утверждения парламентом, заявил, что страна будет использовать прагматичную политику в отношении России. Он также заявил о существовании "красных линий", которых Грузия будет придерживаться.

В Грузии 26 октября завершились парламентские выборы. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Однако оппозиция и президент Грузии Зурабишвили отказались признавать итоги выборов.

Грузинская оппозиция вышла на митинг и потребовала повторных выборов в парламент. В свою очередь, ЦИК обратилась в Генпрокуратуру страны с просьбой проверить факты возможной фальсификации выборов.

Позже Зурабишвили предложила назначить новые парламентские выборы, чтобы "выйти из кризиса". По ее словам, результаты не признает большая часть населения и оппозиция. Она также подала иск в Конституционный суд для признания итогов прошедших в стране парламентских выборов сфальсифицированными. Однако суд не принял иск в производство.

Массовые протесты в республике вновь начались после решения правящей партии приостановить переговоры о евроинтеграции до 2028 года.

Вечером 29 ноября участники протестов вступили в противостояние с правоохранителями. Ночью 1 декабря спецназ взял под контроль площадь перед грузинским парламентом.