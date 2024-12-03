КС Грузии не принял иск президента о неконституционности прошедших парламентских выборов

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Конституционный суд Грузии не принял в производство иск президента Саломе Зурабишвили о признании прошедших 26 октября парламентских выборов неконституционными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на релиз инстанции.

Также суд отказался принять к рассмотрению по существу конституционный иск оппозиции.

"Вердикт окончательный и обжалованию или пересмотру не подлежит", – говорится в сообщении суда.

Парламентские выборы завершились в Грузии 26 октября. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Однако оппозиция и президент Грузии Зурабишвили отказались признавать итоги выборов.

Грузинская оппозиция вышла на митинг и потребовала повторных выборов в парламент. В свою очередь, ЦИК обратилась в Генпрокуратуру страны с просьбой проверить факты возможной фальсификации выборов.

Позже Зурабишвили предложила назначить новые парламентские выборы, чтобы "выйти из кризиса". По ее словам, результаты не признает большая часть населения и оппозиция. Она также подала иск в Конституционный суд для признания итогов прошедших в стране парламентских выборов сфальсифицированными.