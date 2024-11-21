Захарова заявила, что Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии

Фото: 123RF/mikrokon

Россия не имеет отношения к внутренним делам Грузии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Эти обвинения (во вмешательстве России. – Прим. ред.) абсолютно безосновательны, мы их решительно отвергаем", – приводит слова Захаровой РИА Новости.

По словам дипломата, вмешательством во внутренние дела в преддверии выборов в Грузии занимался Запад. Именно там стремятся дестабилизировать обстановку и сменить власти в стране.

"Когда они говорят о якобы российском вмешательстве – эта та ситуация, когда на воре и шапка горит. Они это делают для того, чтобы прикрыть свои собственные западные преступления", – сказала Захарова.

Она также добавила, что, по ее мнению, грузинский народ сможет отстоять свою идентичность.

Парламентские выборы завершились в Грузии 26 октября. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Однако оппозиция и президент Грузии Саломе Зурабишвили отказались признавать итоги выборов.

Грузинская оппозиция 28 октября вышла на митинг и потребовала повторных выборов в парламент. В свою очередь, ЦИК обратилась в Генпрокуратуру страны с просьбой проверить факты возможной фальсификации выборов.

Позже Зурабишвили предложила назначить новые парламентские выборы, чтобы "выйти из кризиса". По ее словам, результаты не признает большая часть населения и оппозиция. Она также отметила, что в процессе выборов была нарушена конституция.