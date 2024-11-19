ТАСС: группы протестующих подготовлены США для вооруженного противостояния в Грузии

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Группы протестующих подготовлены США для решения "силовых задач" и вооруженного противостояния с органами правопорядка в Грузии, пишет ТАСС со ссылкой на источник в регионе.

"США продолжают попытки раскачивания обстановки в этой закавказской стране с целью создания условий для прихода к власти прозападной оппозиции", – уверен собеседник издания.

При этом, по его данным, Запад при помощи протестующих планирует добиться формирования переходного правительства, которое возглавит президент Грузии Саломе Зурабишвили, чтобы провести новые выборы. Для стимула в американском посольстве в Тбилиси находится наличность на 20 дней, заключил источник издания.

Ранее грузинские полицейские разогнали протестующих у здания государственного университета Тбилиси. В результате задержаны 16 человек, троих из них позже отпустили под подписку о невыезде.

В конце октября в стране завершились парламентские выборы, победу в которых одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Однако оппозиция и Зурабишвили отказались признавать итоги выборов и начали акции протеста.

Оппозиционеры и президент требуют отменить итоги голосования и провести повторные выборы. Соответствующий иск в Конституционный суд направили уже 30 депутатов от оппозиции.

