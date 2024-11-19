РИА Новости: грузинский спецназ разогнал протестующих, блокировавших дороги

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Оперативники спецназа Грузии разогнали протестующих около Тбилисского государственного университета, которые блокировали дороги своими палатками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Правоохранители разобрали установленные палатки и баррикады возле здания, а также эвакуировали автомобили оппозиционеров, с помощью которых те блокировали дороги. На месте ведутся работы по очистке улиц.

Парламентские выборы завершились в Грузии 26 октября. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Однако оппозиция и президент Грузии Саломе Зурабишвили отказались признавать итоги выборов.

Оппозиция Грузии 28 октября вышла на митинг и потребовала повторных выборов в парламент. В свою очередь, ЦИК обратилась в Генпрокуратуру страны с просьбой проверить факты возможной фальсификации выборов.

Зурабишвили предложила назначить новые парламентские выборы, чтобы "выйти из кризиса". По ее словам, результаты голосования не признает большая часть населения и оппозиция.