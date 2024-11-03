ЦИК Грузии сообщил о завершении рассмотрения жалоб по выборам в парламент

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Окружные избирательные комиссии Грузии рассмотрели все жалобы, которые поступили во время проведения выборов в парламент 26 октября, заявила пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Натия Иоселиани.

"После рассмотрения жалоб в окружных избирательных комиссиях <...> непонятно продолжение разговоров о каких-то нарушениях", – передает ее слова "Интерфакс".

Кроме того, по словам Иоселиани, ЦИК и дальше будет сотрудничать с прокуратурой, которая ведет расследование о возможных нарушениях избирательного процесса.

Однако четыре оппозиционные партии до сих пор отказываются признавать результаты голосования. Их участники требуют провести выборы повторно.

Парламентские выборы завершились в Грузии 26 октября. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Однако оппозиция и президент Саломе Зурабишвили отказались признавать итоги выборов.

Оппозиция Грузии 28 октября вышла на митинг и потребовала повторных выборов в парламент. В свою очередь, ЦИК обратилась в Генпрокуратуру страны с просьбой проверить факты возможной фальсификации выборов.

Ведомство начало расследование. Президент Грузии Саломе Зурабишвили была вызвана на допрос, однако та заявила, что не планирует на него идти.

Позже следствие установило, что 26 октября фигуранты на одном из участков поместили бюллетени в избирательную урну с нарушением законодательства. В итоге там аннулированы результаты голосования. Организаторов вброса арестовали 31 октября.