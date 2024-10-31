Генпрокуратура Грузии выдвинула обвинения по факту вброса бюллетеней на выборах

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Генпрокуратура Грузии официально выдвинула обвинения против организаторов массового вброса бюллетеней на парламентских выборах, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Ранее правоохранители арестовали двоих человек по подозрению в фальсификации результатов голосования на одном из избирательных участков Марнеульского района в день выборов.

Следствие установило, что они 26 октября на участке села Садахло поместили бюллетени в избирательную урну с нарушением законодательства. Таким образом, на участке аннулированы результаты голосования.

Накануне прокуратура сообщила, что расследует 47 уголовных дел о возможной подтасовке результатов выборов. При этом лица, которые говорили о фальсификации выборов, отказались давать показания правоохранителям и не сотрудничают со следствием.

Парламентские выборы завершились в Грузии 26 октября. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Оппозиция и президент Грузии Зурабишвили отказались признавать итоги выборов.

Оппозиция Грузии 28 октября вышла на митинг и потребовала повторных выборов в парламент. Депутат от объединения "Единство – Национальное движение" Георгий Вашадзе заявил, что процесс нужно провести под "международной избирательной администрацией".

Вскоре ЦИК Грузии обратилась в Генпрокуратуру страны с просьбой проверить факты возможной фальсификации выборов. В результате ведомство начало расследование по данной ситуации. Президент Грузии была вызвана на допрос, однако позже она заявила, что не планирует на него идти.

В свою очередь, премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе назвал прошедшие парламентские выборы чистыми и прозрачными.